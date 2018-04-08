Как Павел Дуров раскручивает Telegram на противостоянии с властями

Угрозы заблокировать мессенджер за последние полгода пока привели только к росту его популярности в России

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Роскомнадзор хочет остановить работу Telegram в России Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор 6 апреля подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России. Мессенджер не передал ФСБ ключи шифрования, необходимые для декодирования переписки пользователей, как полагается организатору распространения информации, объяснил Роскомнадзор.

В июне прошлого года Telegram уже был на грани блокировки. Тогда руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и основатель Telegram Павел Дуров вели публичную полемику из-за включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Принятый в 2014 г. закон обязывает компании из реестра полгода хранить данные о фактах приема и передачи сообщений пользователей, а согласно антитеррористическому пакету Яровой, который вступит в силу в 2019 г., им предстоит хранить еще и содержание сообщений. Дуров в итоге согласился с включением в реестр и предоставил ссылку на запись в британском реестре о головной Telegram Messenger Llp, но предупредил, что компания не будет выполнять «антиконституционный и нереализуемый технически закон Яровой» и другие российские законы, несовместимые с политикой конфиденциальности Telegram.

Посторонним вход воспрещен

Маркетинговая стратегия Telegram изначально строилась на идее его безопасности. В 2013 г. Дуров запустил мессенджер под лозунгом «Вернем наше право на конфиденциальность». Telegram был одним из первых массовых мессенджеров, который использовал сквозное шифрование в чатах – переписка пользователей шифруется на устройствах и получить к ней доступ извне нельзя. У WhatsApp эта функция появилась лишь в 2016 г. Дуров всегда подчеркивал, что Telegram «не передавал и единого байта данных третьим сторонам». Только так можно гарантировать конфиденциальность переписки и безопасность пользователей, отмечал он в интервью Dazed в 2015 г.