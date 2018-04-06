Это трагическая ошибка властей: авторы каналов в Telegram о возможной блокировке мессенджера

Сергей Коньков / ТАСС

Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», автор канала Politburo 2.0:

«Буду искать [другую площадку]. Есть варианты - "Там-там", "Телеграф". Не хочу зависеть от Facebook. Вообще, я считаю идею о блокировке Telegram трагической ошибкой наших властей. Тем самым они играют на Facebook, где процветает идеологическая цензура и манипуляция восприятием пользователей за счет управления алгоритмами выдачи новостей в ленте и передачи персональных данных пользователей для микротаргетинга. Telegram как нейтральный мессенджер был более удобным коммуникационным каналом. Польза Telegram для меня в двух вещах. Первая – отсутствие манипуляций со стороны собственника сервиса. Вторая – понятная премиальная целевая аудитория: министры,губернаторы, депутаты, крупный бизнес и топ-менеджеры.

Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы», владелец канала @aavst55:

«Предположу, что с высокой долей вероятности Telegram будет заблокирован. Я найду способы общаться с моими корреспондентами, хотя солидарируюсь с Дмитрием Песковым: Telegram - удобный, энергоэкономичный и быстрый способ обмена информацией. Очевидно, блокировка Telegram - это попытка решить проблемы контроля (а они есть) 21 века средствами 19 века (ограничить, запретить, затормозить). В общем, как когда-то считалось: паровоз - «порождение диавола».

Канал «Караульный»:

«Редакция канала "Караульный" в полном составе глубоко убеждена, что ни хрена у них не выйдет. Видит собака молоко, да рыло коротко. Поэтому мы не только не ищем каких-то "иных площадок", но даже на минуту не заморачиваемся всеми этими блошиными прыжками по сковороде. И вам того же желаем. Спасибо за внимание».

Администратор телеграм-канала «Сталингулаг»:

«Как жили, так и будем жить, ничего не изменится. VPN уже для многих это не просто набор букв, а шумиха вокруг блокировки еще больше проинформирует людей об этой замечательной штуке».

Администратор телеграм-канала «Методичка»:

«Мы объясним нашим подписчикам, как пользоваться VPN, хотя многим уже и объяснять не надо. Простые настройки прокси-серверов помогут только в случае с Telegram, но вряд ли с его блокировкой все закончится. Есть еще много западных интернет-сервисов, вызывающих открытое раздражение власти.

На первом этапе, возможно, стоит ждать падения читательского интереса к Telegram-каналам, но ядро пользователей, включая чиновников, бизнесменов, пиарщиков и журналистов, сохранится почти полностью. Произойдет "чистка рядов", которая избавит мессенджер от большого числа мусорных и накрученных каналов.

А потом есть два пути. Первый – уверенное движение в сторону Китая с созданием «суверенного интернета» в ближайшие 2-3 года. Второй – отыгрыш ситуации властями, которые по разным причинам поймут, что борьба с Telegram – это борьба с ветряными мельницами. Во второй вариант, правда, верится гораздо меньше».

Авторы канала «Мысли-НеМысли» @mislinemisli:

«Мы искренне надеемся на то, что РКН попытается заблокировать Telegram, поскольку это только повысит доверие к информации, распространяемой в этом мессенджере, а аудитория станет более премиальной. Про альтернативные площадки пока не думали, а вот VPN у нас уже давно стоит. Более того, мы организовали раздачу своим подписчикам бесплатного доступа к прокси-серверу, который позволит им продолжать читать нас даже после блокировки».

Администратор канала «Беспощадный пиарщик»:

«Благодаря нашему другу Александру Литрееву жизнь в Telegram после блокировки будет долгой и счастливой. С нормальным прокси. А еще мы все качнули себе VPN на iPhone, чего и вам желаем. Мы полагаем, что желание людей получать хороший и интересный контент сделает свое дело, а Роскомнадзору еще насуют кое-чего в панаму за это мудрое политическое решение».

Леонид Давыдов, политтехнолог, владелец и автор канала «Давыдов.Индекс»:

«Смешной вопрос. Мы когда-то жили без "Телеграм" до его появления, это не будет чем-то неизведанным. Власть в лице фронтмена Жарова напоминает нам, что жизнь - это дорога потерь. Ну а что не так?»

Администратор канала о политике «Вертушка АТС» @ATC_ATC:

«Мы, как и многие абоненты спецсвязи, были в отпуске после выборов и в любом случае с новыми силами возобновим работу. Кто ж нас отключит, это же АТС!»