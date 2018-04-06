Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram

Иск подан в связи с заявлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) о неисполнении Telegram обязанности организатора распространения информации, говорится в пресс-релизе ведомства Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории России, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Соответствующее заявление подано в Таганский районный суд Москвы. Ответчиком выступает Telegram Messenger Limited Liability Partnership, говорится в сообщении. Ведомство обратилось в суд в связи с заявлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) о неисполнении Telegram обязанности организатора распространения информации, говорится в пресс-релизе ведомства.

Накануне, 5 апреля, истек 20-дневный срок, который Роскомнадзор дал мессенджеру на то, чтобы передать спецслужбе ключи для расшифровки сообщений пользователей. Это произошло после того, как Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ о признании незаконным приказа спецслужбы об обязательном раскрытии ключей шифрования. Компания Дурова настаивала, что документ противоречит действующему законодательству, согласно которому получить доступ к переписке людей спецслужбы могут только по решению суда. Представитель ФСБ, ссылаясь на позицию Конституционного суда, уверяла, что переписка в мессенджерах «не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение».

Основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно говорит, что Telegram не будет раскрывать российским спецслужбам переписку пользователей. «Угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни», – подчеркивал бизнесмен в своем Twitter.

В октябре 2017 г. основатель Telegram объяснял, что требования силовиков нельзя выполнить технически. Юрист «Агоры» и представитель Telegram в судах Дамир Гайнутдинов уточнял, что ключи шифрования секретных чатов генерируются на устройствах самих пользователей и постоянно обновляются. Переписка в чатах хранится на серверах компании, но давать доступ ко всему содержимому даже одного чата невозможно: ключи обновляются и переписка хранится на разных серверах в разных юрисдикциях. «Проще всего хранить тот секрет, которого ты не знаешь», – заключал юрист.