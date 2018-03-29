Почему Telegram работает нестабильно

Последнее время сбои в работе Telegram случаются все чаще Dado Ruvic / Reuters

Самый масштабный сбой

29 марта произошел самый масштабный сбой в работе Telegram. Пользователи мессенджера начали жаловаться на сбои примерно с 11.15 по московскому времени – со смартфонов нельзя было отправить и получить сообщения, а web-версия не загружалась вовсе. Сбой был устранен в 14.20 мск.

Авария затронула не только Россию. Telegram подтвердил, что проблемы возникли у пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и СНГ. Чуть позже основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что проблемы возникли из-за сбоя в электропитании серверов в Европе. «Каждому быстро растущему сервису приходится сталкиваться с болезнями роста, и, к сожалению, Telegram – не исключение», – написал он. Дуров добавил, что сбой произошел из-за плановых работ в дата-центре, которые привели к отключению электропитания. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, Telegram начал обновлять оборудование.

Telegram всегда подчеркивал, что не зависит от одной страны или дата-центра. Дуров в обращении к пользователям подчеркнул, что именно благодаря распределенной инфраструктуре мессенджера сбой не затронул пользователей на американских континентах и в Восточной Азии.

По состоянию годичной давности у Telegram было три дата-центра в Сингапуре, Майами и Амстердаме, рассказывает бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг, фактически работавший в компании до апреля 2017 г. и судившийся с бывшим работодателем по поводу условий увольнения. Европейский центр – основной (от него зависит работа сервиса в Европе и на Ближнем Востоке), при этом дата-центры не дублируют друг друга, указывает он. Учитывая, что основная аудитория Telegram – иранцы, во время сбоя в четверг мессенджер не работал у большинства пользователей, указывает Розенберг.

В сентябре 2017 г. Дуров писал на своей странице в социальной сети «В контакте», что в Иране на тот момент аудитория мессенджера составляла 40 млн пользователей. В России тогда же Telegram пользовалось около 10 млн пользователей, писал Дуров.

Сколько бы дата-центров ни использовал сервис, большие объемы данных все равно не копируются с одного на другой в режиме реального времени – это происходит с определенной частотой, например, раз в несколько часов, замечает гендиректор компании «Ди си квадрат» Александр Мартынюк. Если сбой в работе одного из дата-центров происходит к началу времени синхронизации данных с другими дата-центрами, то данные не обновятся. Подобная ситуация может быть одной из причин сегодняшнего сбоя в работе Telegram, предполагает он.

Версия с отключением электричества в одном из дата-центров звучит неправдоподобно, считает сотрудник одного из сотовых операторов. Во всех центрах обработки данных питание – первое, что резервируется, и проблемы длятся недолго – 5–10 минут, которые требуются на ручное переключение на резервное питание, утверждает он. К масштабным проблемам может привести так называемый цифровой шторм. Из-за ошибки в ПО или конфигурирования основные и резервные узлы системы оказываются перегружены трафиком, рассуждает собеседник «Ведомостей».

Болезнь роста

В последнее время сбои в работе Telegram случаются все чаще. По данным сервиса Downdetector, это происходило 25 декабря 2017 г., несколько раз в январе, 20 февраля и 5 марта 2018 г. Причин периодических сбоев несколько, указывает специалист по кибербезопасности, основатель veesecurity.com Александр Литреев. Первая связана с тем, что Telegram регулярно обновляется и совершенствуется, и в результате некоторые работы могут привести к незначительным сбоям.

Учащение сбоев может быть связано с устареванием оборудования, накоплением старого кода, который необходимо поддерживать, и нехваткой рук: команда не растет, работы становится все больше, предполагает Розенберг. Кроме того, та же команда сейчас работает над блокчейн-платформой Telegram Open Network, напоминает он.

Основатель сервиса для комьюнити-менеджмента Combot Федор Скуратов также считает, что причина увеличившегося числа сбоев – увеличение нагрузки на инфраструктуру мессенджера в связи с ростом аудитории. 23 марта Telegram сообщил о росте аудитории до 200 млн пользователей. С 2014 по 2016 г. аудитория мессенджера удваивалась ежегодно. К началу 2022 г. Telegram рассчитывает собрать 1 млрд пользователей.

В декабре 2015 г. после временной блокировки мессенджера WhatsApp интернет-провайдерами в Бразилии Telegram получил 5,7 млн новых регистраций в этой стране. Нынешний сбой может сыграть в обратную сторону. «Мегафон» в Москве зафиксировал рост передачи данных в WhatsApp во время недоступности Telegram практически в 1,5 раза по сравнению с обычным будним днем, отметил технический директор столичного «Мегафона» Евгений Новоселов. Трафик Telegram после 11.00 29 марта сократился в 20 раз, хотя и не показывал нулевого объема, обращает внимание он. В других мессенджерах заметного изменения трафика «Мегафон» не заметил. Небольшой рост активности был в странах Ближнего Востока, отмечает и представитель мессенджера Viber. Хотя в России все было стабильно, подчеркивает она. Представитель Viber связывает это с тем, что число пользователей Viber в России существенно превышает количество пользователей Telegram в стране.

Комментарий Дурова «Ведомостям» получить не удалось.