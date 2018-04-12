Перспектива блокировки Telegram обернулась бумом VPN и прокси-серверов

В последние два дня резко выросло число установок прокси-сервисов, отмечают опрошенные «Ведомостями» разработчики Евгений Разумный / Ведомости

В пятницу, 13 апреля, суд рассмотрит иск Роскомнадзора к Telegram, грозящий блокировкой сервиса в России. Тем временем пользователи Telegram начали готовиться к этому событию.

В последние два дня резко выросло число установок прокси-сервисов (использование прокси-сервера позволяет подменить местоположение пользователя на другую страну и тем самым обойти ограничения на доступ к сайтам и сервисам), отмечают опрошенные «Ведомостями» разработчики.

Число установок бота для Telegram Socks5 Bot в России раньше достигало 2000 в день, но на фоне угрозы блокировки Telegram резко выросло, говорит основатель сервиса комьюнити-аналитики Combot Федор Скуратов. За 11 апреля прокси-бот поставили больше 7000 новых пользователей, а в четверг, 12 апреля, - более 67 000. Более 50% пользователей Telegram в России поставят VPN или прокси-сервисы и продолжат пользоваться мессенджером в случае блокировки, уверен Скуратов.

График роста пользователей прокси-сервиса вертикальный, подтверждает основатель компании – разработчика решений в области кибербезопасности Veesecurity.com и автор популярного Telegram-канала о кибербезопасности Александр Литреев. Неделю назад у Veesecurity было около 9000 пользователей прокси-сервера, а сейчас клиентская база составляет 1,5 млн, объясняет рост Литреев. Он добавляет, что его сервис активно рекламируют крупные Telegram-каналы.

По данным MediaScope, аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии достигла в феврале 12,2 млн человек. А по оценкам сервиса Combot, число российских пользователей мессенджера в марте приблизилось к 15 млн.

Роскомнадзор 12 апреля попросил суд немедленно заблокировать Telegram в России в случае удовлетворения иска о его блокировке. «Данное судебное дело связано с распространением информации, и поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», – говорила представитель ведомства.

По трафику на сети «Мегафона» 1-е место занимает WhatsApp, 2-е – Telegram, 3-е – Skype, рассказывает его исполнительный директор Геворк Вермишян. Когда в конце марта в Telegram произошел масштабный сбой, наблюдался рост трафика WhatsApp, говорит он. Можно предположить, что в случае блокировки Telegram трафик в мессенджерах будет расти в соответствии с их текущей популярностью, считает Вермишян. Лидером среди мессенджеров по приросту трафика он называет «Там там». Сколько пользователей подключат Telegram по VPN, Вермишян предположить затруднился.

Эксперт Института исследований интернета Ирина Левова не ожидает значительного сокращения числа пользователей Telegram при блокировке сервиса, благо информацию о методах ее обхода распространить достаточно легко.