Пользователи Telegram обратились в Страсбург

Telegram ищет правды в ЕСПЧ Евгений Разумный / Ведомости

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу грозящей Telegram блокировки, сообщил юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов (представляет Telegram в ЕСПЧ). Заявители утверждают, что существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное ст. 8 Конвенции о защите прав человека. Кроме того, в отношении их имело место нарушение права на свободу выражения мнения: профессиональной деятельности журналистов равным образом угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов, так и возможная блокировка этих сервисов в связи с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования.

В случае блокировки сервиса им придется отказаться от Telegram-каналов, являющихся важным способом распространения мнений по актуальным вопросам. Журналисты утверждают, что на родине они были лишены права на эффективное средство правовой защиты, так как Мещанский суд Москвы отказался принять их иски о признании незаконными действий и решений ФСБ и Роскомнадзора, сославшись на отсутствие нарушения их законных прав.

По делам о нарушении ст. 8 конвенции ЕСПЧ не раз высказывался в том смысле, что заявитель не обязан доказывать слежку в отношении его лично, напоминает Гайнутдинов: само существование законодательства, допускающего применение тайных мер, позволяет признать его жертвой нарушения. Такую позицию ЕСПЧ занял в деле «Захаров против России», когда признал, что российское законодательство не способно защитить граждан от несанкционированной прослушки. Компания Telegram Messenger уже направила жалобу в ЕСПЧ на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, – она апеллирует к ст. 10 конвенции, гарантирующей право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ.

В ближайшие недели в Страсбург уйдут жалобы четырех десятков пользователей мессенджера, рассказал «Ведомостям» юрист организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян. Мещанский суд недавно отклонил иски граждан к ФСБ на действия в отношении Telegram, которые нарушают права пользователей на тайну связи, теперь предстоит пройти апелляцию и кассационную инстанцию. Заявители твердо намерены довести их до ЕСПЧ. Такой «многоплановый заход» в ЕСПЧ позволит осветить ситуацию со всех сторон, надеется Гайнутдинов. В ФСБ не ответили на запрос «Ведомостей».

Это уже не первый случай, когда поход в ЕСПЧ становится массовой акцией: так, в прошлом году суд объединил в одно дело жалобы от 61 НКО и 10 гражданских активистов, пострадавших от закона об НКО-иноагентах (первые были поданы еще в 2013 г.).