Глава Роскомнадзора уверен в технической возможности Telegram передать часть ключей ФСБ

Требования ФСБ нереализуемы технически, писал еще в октябре основатель Telegram Павел Дуров Евгений Разумный / Ведомости

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уверен, что у Telegram есть техническая возможность передать ключи шифрования открытых чатов пользователей ФСБ, передает его слова ТАСС. Об этом говорили «специалисты в публичной плоскости», уверяет Жаров (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Жаров также признал, что в секретных чатах передать ключи невозможно. Он добавил, что если бы у Telegram была «добрая воля взаимодействия, то они вступили бы в диалог». А диалога нет - и это самое печальное во всей истории, сокрушается Жаров.

«В конечном итоге любой мессенджер может изменить свою архитектуру, чтобы соответствовать законодательству страны, в которой работает», – сказал Жаров.

Вопрос передачи ключей требует технической экспертизы, но будет ли Роскомнадзор инициировать ее проведение – сказать невозможно, отметил Жаров.

В судебных же тяжбах по иску Роскомнадзора, возможно, третьей стороной станет ФСБ, сказал Жаров, но отказался уточнить, будет ли его ведомство ходатайствовать об этом.

Требования ФСБ нереализуемы технически, писал еще в октябре основатель Telegram Павел Дуров. Передать ключи дешифрования переписки пользователей технически невозможно из-за устройства Telegram, объяснял юрист «Агоры» (представляет Telegram в судах) Дамир Гайнутдинов. Переписка в обычных чатах хранится на серверах компании, но предоставить доступ ко всему содержимому даже одного чата невозможно: ключи также обновляются и переписка хранится на разных серверах, расположенных в разных юрисдикциях, объясняет юрист: «Проще всего хранить тот секрет, которого ты не знаешь». А ключи шифрования секретных чатов и вовсе генерируются на устройствах конкретных пользователей, причем регулярно обновляются.

Ключи шифрования обычных чатов разделены на части и никогда не хранятся в одной-единственной юрисдикции, говорится в документации Telegram, поэтому лишь несколько судебных решений из разных юрисдикций способны принудить мессенджер предоставить какие-либо данные.

Дуров и Жаров расходятся во мнении, как распоряжаться ключами пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России. Мессенджер не передал ФСБ ключи шифрования, необходимые для декодирования переписки пользователей, как полагается организатору распространения информации, объяснял Роскомнадзор.

Если суд решит ограничить доступ к Telegram, у Роскомнадзора есть конкретный план действий по блокировке сервиса, заявлял «Ведомостям» руководитель службы Александр Жаров: «У нас есть опыт блокировки крупных ресурсов и по блокировке мобильных приложений. Возможно, c Telegram будут какие-то неожиданности, но у нас хорошие специалисты, мы справимся».