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Суд не признал Telegram ответчиком по иску о блокировке мессенджера

Telegram проходит не ответчиком, а заинтересованным лицом по иску о его блокировке. Об этом сообщил руководитель представляющей интересы мессенджера правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Эту информацию подтвердила «РИА Новости» пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина. Заявление рассматривается в особом производстве, объяснила она. В карточке дела на сайте суда не был указан ответчик, напоминает Чиков.

В среду, 12 апреля, должно состояться первое заседание по делу Роскомнадзора против Telegram. Представители мессенджера направили ходатайство в суд о его переносе, чтобы ознакомиться с материалами дела, «поскольку Telegram-таки определен участником процесса», пишет Чиков.

Роскомнадзор 6 апреля подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России. Если суд все же решит заблокировать мессенджер, то это не произойдет мгновенно, рассказывал Чиков ранее: реальная блокировка Telegram возможна в середине лета 2018 г. Основатель мессенджера Павел Дуров не комментировал возможные действия при блокировке.