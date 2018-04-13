Суд принял решение о немедленной блокировке Telegram

Адвокаты призывали отложить заседание на «разумный срок» и устранить процессуальные нарушения Андрей Гордеев / Ведомости

Таганский районный суд Москвы принял решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории России. Решение огласила судья Юлия Смолина. Мессенджер может обжаловать решение в Мосгорсуде в течение месяца. Адвокаты Telegram заявили «Ведомостям», что планируют это сделать, как только ознакомятся с решением суда.

Как прошел суд

Рассмотрение иска Роскомнадзора к мессенджеру длилось 20 минут. В ходе заседания представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) настаивал, что мессенджер обязан передать спецслужбе ключи дешифровки сообщений, поскольку имеет статус организатора распространения информации (ОРИ). Спецслужбу не убедили объяснения Telegram о технической невозможности передачи таких ключей.

Представитель Роскомнадзора заявлял, что сделал все возможное, чтобы Telegram исполнил требования закона. По мнению ведомства, мессенджер может содержать сведения, которые могут использоваться для организации терактов. «Данной сетью пользуются лица, в том числе террористы и экстремисты. Они распространяют информацию, которая может быть использована для нанесения вреда жизни и здоровью граждан», - указывал представитель ведомства.

Судья согласилась с участниками заседания и постановила ввести ограничение на доступ к Telegram на территории России немедленно, как и просил Роскомнадзор. Суд обязал ведомство прекратить создание технических условий для приема и доставки сообщений мессенджера. Судья отметила, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram передаст ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Представители Роскомнадзора и ФСБ по итогам заседания отказались от комментариев и покинули суд. Как именно Роскомнадзор будет блокировать мессенджер, его представитель не сказал, посоветовав обратиться в пресс-службу ведомства.

Реакция Telegram

Адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил «Ведомостям», что Telegram обжалует решение о блокировке мессенджера, когда ознакомится с ним. По его словам, судья зачитала «совершено куцый объем документов».

«Суд сказал, что Telegram получил документы, но они должны были перечислить уведомления об отправке документов. Ни на почту Ахметгалиева, ни на почту Дурова, ни на почту других адвокатов, ни другим иными методами документы отправлены не были, хотя, когда рассматривалось дело об административном штрафе, Дуров получал нужные документ по почте», - отметил собеседник «Ведомостей».

История спора

Летом 2017 г. Федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Telegram требование не выполнил. В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ исполнить запрос спецслужбы. В декабре 2017 г. Telegram попытался через Верховный суд признать приказ спецслужбы недействующим. По мнению представителей мессенджера, силовики не имели полномочий его принимать, поскольку документ противоречит требованию закона о необходимости решения суда для доступа к переписке граждан.

Верховный суд 20 марта иск мессенджера отклонил. 4 апреля истек двухнедельный срок, отведенный Роскомнадзором администрации мессенджера на передачу ФСБ ключей шифрования. Адвокат Telegram Дмитрий Динзе указывал, что компания уведомила ведомство о технической невозможности выполнить требования ФСБ. Роскомнадзор в свою очередь выразил уверенность в том, что это сделать возможно, и подал иск об ограничении доступа к Telegram в России. 12 апреля ведомство заявило в суд ходатайство о немедленной блокировке мессенджера в случае решения суда.

Адвокатов Telegram не суде не было: Павел Дуров запретил адвокатам из правозащитной организации «Агора», представляющей интересы Telegram в суде, участвовать в заседаниях по иску Роскомнадзора к мессенджеру. По словам руководителя правозащитников Павла Чикова, решение обусловлено желанием Дурова «не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием». Вечером 12 апреля правозащитная группа «Агора» по факсу подала ходатайство в Таганский суд о переносе рассмотрения дела по существу. Адвокаты призывали отложить заседание на «разумный срок» и устранить процессуальные нарушения, но суд отклонил это ходатайство.