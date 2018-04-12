Telegram могут заблокировать уже в пятницу

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Чиков предсказывал, что, если суд решит заблокировать мессенджер, это не произойдет мгновенно – реальная блокировка Telegram возможна в середине лета 2018 г. Евгений Разумный / Ведомости

Представитель Роскомнадзора во время предварительного рассмотрения иска к Telegram заявил ходатайство о немедленном исполнении решения суда, если иск будет удовлетворен. Согласится ли суд с истцом, будет понятно в пятницу, когда дело будет рассмотрено по существу. Другое ходатайство Роскомнадзора уже удовлетворено: суд привлек в качестве третьего лица ФСБ. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил «Ведомостям», что служба просит суд о немедленном вступлении в силу решения о блокировке Telegram, если оно будет принято.

Заблокировать мессенджер Роскомнадзор может только по решению суда. Иск об ограничении доступа к Telegram на всей территории России подан 6 апреля. Мессенджер должен был до 5 апреля исполнить требование ФСБ о предоставлении ключей шифрования – в тот день истек срок, который Роскомнадзор отвел Telegram на передачу ключей.

Иску предшествовала сначала публичная перепалка Жарова с основателем Telegram Павлом Дуровым – о внесении данных мессенджера в реестр операторов распространения информации. Ключи шифрования ФСБ стала требовать после того, как мессенджер был включен в реестр. Telegram требование игнорировал, ФСБ подала в суд на мессенджер и выиграла.

Дело дошло до Верховного суда, который отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ о признании незаконным ее приказа об обязательном раскрытии ключей шифрования. Telegram апеллировал к законодательству, по которому доступ к частной переписке спецслужбы могут получить только по решению суда. Представитель ФСБ ссылалась на позицию Конституционного суда: переписка в мессенджерах не составляет охраняемой законом тайны, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение.