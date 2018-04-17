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Основатель Qiwi назвал «главного пострадавшего» от блокировки Telegram

Инвестор, основатель Qiwi Сергей Солонин считает, что блокировка Telegram приведет к росту популярности мессенджера. Об этом он написал в Facebook.

По мнению Солонина, в нынешней ситуации выигрывают все. «Телеграм получит вселенский пиар и большое количество новых клиентов по всему миру, Роскомнадзор политические очки как борец против всего плохого и за все хорошее, народ, желающий конфиденциальности, будет себя гораздо увереннее чувствовать за стенами прокси и VPNов, новый отечественный мессенджер, отлично подгадав выход с массированной рекламой, приобретет новую популярность у патриотической части аудитории, Вотсап и Фейсбук получат тех, кто использовал их параллельно с Телеграм и не захотел морочиться...», – написал Солонин (орфография автора сохранена). Единственный пострадавший – это российский инвестиционный климат, заключил бизнесмен.

В интервью газете «Коммерсантъ» Солонин заявил о том, что «слышал также о чисто коммерческой версии происходящего». «В любой подобной ситуации надо смотреть на бенефициаров, а в данном случае, если исключить Facebook и WhatsApp, они довольно очевидны. Но вероятнее, пользователи перейдут на WhatsApp, нежели на новый российский мессенджер», - уточнил он.

По словам Солонина, Telegram до сих пор доступен, потому что «технология, встроенная в мессенджер, позволяет динамически менять IP-адреса через встроенные функции в смартфонах». «Таким образом, Telegram может бесконечно менять «айпишники». Я не очень понимаю, как Роскомнадзор может полностью его заблокировать. Странно, что они об этом не думали раньше, так как все это было известно», - пояснил он.

В феврале этого года Солонин инвестировал в Telegram $17 млн. Об этом бизнесмен рассказал на сессии по цифровизации бизнеса на Сочинском инвестиционном форуме.

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