Адвокаты Telegram обжаловали решение суда о немедленной блокировке мессенджера

В жалобе, направленной суд, адвокат Telegram указывает, что Роскомнадзор не доказал необходимость удовлетворения ходатайства о немедленном вступлении в силу решения суда Евгений Разумный / Ведомости

Адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев подал в Мосгорсуд частную жалобу на решение Таганского районного суда. Ее копию опубликовал в своем Telegram-канале руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.

В пятницу, 13 апреля, суд встал на сторону Роскомнадзора и постановил ограничить доступ к мессенджеру Telegram. В суде представители службы настаивали, что Telegram не выполнил требования Федеральной службы безопасности о передаче ключей шифрования. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора, который потребовал немедленного исполнения решения суда. Это позволило Роскомнадзору уже в понедельник приступить к попыткам заблокировать Telegram.

В жалобе, направленной в суд, адвокат мессенджера указывает, что Роскомнадзор не доказал необходимость удовлетворения ходатайства о немедленном вступлении в силу решения суда. Ахметгалиев напоминает, что свое решение суд обосновал угрозой существенного нарушения конституционных прав субъектов персональных данных, а также нанесения значительного ущерба публичным и частным интересам. Ахметгалиев настаивает, что Роскомнадзор не привел доказательств этим выводам. Решение суда содержит только предположение, написал он.

Ущерб публичным и частным интересам нанесен блокировкой самого мессенджера, уверен Ахметгалиев. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке IP-адресов, в том числе Google и Amazon. Из-за этого оказались заблокированными десятки различных сервисов, в том числе Viber, онлайн-школа английского языка, служба доставки «Птичка» и другие, пишет адвокат в жалобе.

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram 16 апреля, в понедельник. Тогда мессенджер начал работать с перебоями, в том числе пользователи жаловались на то, что приложение перестало принимать и отправлять данные. В погоне за мессенджером Роскомнадзор уже успел заблокировать более 15,8 млн IP-адресов (данные сервиса 2018.schors.spb.ru). Однако Telegram у многих пользователей продолжает работать и без использования прокси и VPN. Дуров ранее обещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Однако он не гарантировал доступность сервиса без использования VPN.

Генеральный директор компании Qrator Александр Лямин подтвердил «Ведомостям», что на 18:00 мск Роскомнадзор блокировал около 16 млн IP-адресов в попытке ограничить доступ к Telegram на территории России. В течение дня 17 апреля число блокируемых IP-адресов доходило до 19 млн, говорит он.

За последние два дня некоторые организации, работавшие с облачными серверами зарубежных технологических компаний, рассказали о проблемах в работе своих ресурсов. На сбои, в частности, пожаловались курьерская служба «Птичка», Viber и школа SkyEng.

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила «Ведомостям», что на 15:00 17 апреля сайты перечисленных компаний «работают в штатном режиме». Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сказал The Bell, что Telegram заблокирован на 30%. «Ведомостям» Жаров пояснил, что это оценка аналитиков. «Речь идет о том, что у разных провайдеров Telegram по-разному деградирует: у кого-то не грузятся картинки, у кого-то зависает мессенджер, у кого-то полностью не открывается. Открытые системы экспертизы говорят о том, что деградация сервиса по стране составляет порядка 30%», – пояснил он.