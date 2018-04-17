Крупнейшие Telegram-каналы и СМИ жалуются на клоны в TamTam

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В TamTam обнаружены копии Telegram-каналов и СМИ Евгений Разумный / Ведомости

Большинство опрошенных «Ведомостями» авторов Telegram-каналов заявили, что они не имеют отношения к клонам, созданным в мессенджере TamTam (Mail.ru Group).

Mail.ru Group запустила TamTam в мае 2017 г. Это мобильное приложение разработано на базе мессенджера «Ок сообщения» социальной сети «Одноклассники». С конца прошлой недели TamTam начал активную рекламную кампанию, призывая пользователей Telegram, перейти на TamTam. Как раз в пятницу Таганский районный суд постановил заблокировать Telegram на территории России, а в понедельник Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера.

Одна из функций TamTam схожа с Telegram – можно организовать каналы для новостей. Общее число русскоязычных каналов Telegram никогда не раскрывал, аудитория мессенджера в России составляет 15 млн человек, написал в понедельник Дуров на своей странице «В контакте».

В пятницу, когда Таганский суд постановил блокировать Telegram, представитель TamTam сообщил, что за два дня в мессенджере было создано более 40 000 каналов, а всего у TamTam более 160 000 каналов. Число пользователей в России не сообщается. Представитель Mediascope сообщил «Ведомостям», что не сервис считает аудиториюTamTam.

Фальшивые каналы и их оригиналы

Представитель канала «Незыгарь» сказал «Ведомостям»: «У нас нет каналов ни в одном мессенджере, кроме Telegram. Открытие каналов «Незыгарь» в TamTam и ICQ – чистое мошенничество. Мы будем публично требовать закрытия этих каналов». В TamTam есть два канала «Незыгарь», у которых 89 и 13 подписчиков. В Telergam у канала боле 136 000 подписчиков.