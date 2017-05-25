Mail.ru запускает новый мессенджер TamTam

Mail.ru Group запустила мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. TamTam разработан на базе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники». Mail.ru Group выпустит обновление, которое заменит приложение «ОК Сообщения» на смартфонах на TamTam.

Сервис TamTam позволит переписываться в личных сообщениях и в групповых чатах, делиться стикерами с GIF-анимацией, отправлять фотографии, видео- и аудиозаписи. Также в нем можно будет заводить каналы. В Mail.ru Group утверждают, что приложение должно стабильно работать при слабом интернет-подключении.

По данным Mail.ru Group, в TamTam «интегрирована база в 290 млн зарегистрированных в ОК пользователей». TamTam «запускается уже со стартовой аудиторией, у пользователей есть возможность найти знакомых среди миллионов пользователей и в этом его главный плюс», отмечают в Mail.ru Group.