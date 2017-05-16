Mail.Ru Group не будет корректировать финансовые планы из-за украинских санкций

Доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, в компании не считают нужным корректировать финансовые планы в связи с попаданием под санкции Украины. Это говорится в заявлении группы в ответ на решение Киева. Там добавили, что онлайн-платформами Mail.ru пользуются около 25 млн жителей Украины для общения, из-за блокировки они будут лишены этих связей.

16 мая 2017 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, под которые попали российские интернет-компании и производители софта. Этот указ вводит в силу решения, которые СНБО принял 28 апреля 2017 г. Теперь на Украине блокировке подлежат, в частности, соцсети «В контакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С. Санкции также затронули телекомпании «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН, производителей антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб», компании ABBYY, «Софтлайн груп», корпорацию «Парус».

В Mail.Ru Group заявили, что сожалеют об этом решении властей Украины, которое компания считает политически мотивированным. «Мы сообщаем о драматическом росте трафика самых популярных на территории Украины социальных сетей "В контакте" и "Одноклассники", а также почтового сервиса Mail.Ru, в первой половине сегодняшнего дня», - говорится в заявлении компании. Там напоминают, что никогда не участвовали в политике, не нарушали украинские законы: «Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы».