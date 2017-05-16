Минкомсвязи: Блокировка соцсетей дискредитирует власть и повышает компьютерную грамотность граждан

Замминистра связи России Алексей Волин считает бессмысленным решение руководства Украины блокировать в стране доступ к российским соцсетям и поисковику и другим сервисам «Яндекса». Как передает «Интерфакс», он заявил это журналистам 16 мая. По его оценке, украинские власти выстрелили «себе в ногу» не в первый раз. Он отметил, что ответных мер не стоит принимать, чтобы «не уподобляться».

«Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится, – объяснил чиновник. – Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность». По его словам, «это решение приведет к небывалому росту компьютерной грамотности украинского населения и к тому, что жители Украины моментально освоят анонимайзеры, VPN-сервисы и колоссальное количество программ, позволяющие обходить блокировки».

«Блокировки эффективны только тогда, когда по блокируемому ресурсу есть широкий общественный консенсус, как в отношении детской порнографии, наркотиков или пропаганде суицида. Когда в обществе не возникает массового желания эту блокировку обойти», – убежден замминистра.

Ранее во вторник стало известно, что президент Украины Петр Порошенко ввел на три года санкции в отношении российских интернет-компаний, таких как «Яндекс», Mail.Ru Group, и производителей софта. Санкции затронули социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», телекомпании «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН, производители антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб», компании 1С, ABBYY, «Софтлайн груп», корпорация «Парус».