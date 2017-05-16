Украина заблокировала доступ к «Яндексу», «В контакте», «Одноклассникам» и Mail.ru

Петр Порошенко ввел на три года санкции в отношении российской интернет-компании «Яндекс», а также Mail.Ru Group

Санкции в отношении этих и других компаний введены на три года

Президент Украины Петр Порошенко ввел на три года санкции в отношении российской интернет-компании «Яндекс», а также Mail.Ru Group. Такие ограничительные меры одобрил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

В дополнениях к решению СНБО, опубликованных на сайте президента, уточняется, что санкции введены в отношении «Яндекса», отделения которого расположены как в Москве, так и в Киеве. Доступ для жителей Украины будет заблокирован ко всем сервисам поисковой системы, кроме главной страницы.

В апреле правительство Украины предложило продлить и расширить антироссийские санкции «в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины».

Санкции затронули также социальные сети «В контакте» и «Одноклассники». «Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "В контакте" и "Одноклассники", – говорится в сообщении. Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Сервис Mail.ru будет также недоступен.

В феврале советник начальника украинского МВД Зорян Шкиряк заявлял, что российские социальные сети «Одноклассники» и «В контакте» необходимо заблокировать, а информационное пространство Украины освободить от российской пропаганды.

В документе на сайте президента Украины также сообщается об ограничениях на вещание, а также о блокировании активов российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН.

Кроме того, санкции сроком на три года введены против компании «Лаборатория Касперского» и ее киевского отделения, а также компании «Доктор Веб» и «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева», принадлежащего семье министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. В санкционный список также попали компании 1С, ABBYY, «Софтлайн груп», корпорация «Парус» и авиакомпания «ЮТэйр».

Президент Украины Петр Порошенко расширил санкционный список физических лиц. Теперь, сообщает СНБО, список санкций в отношении физлиц России состоит из 1228 человек, юрлиц – из 468. После последнего обновления списков в октябре 2017 г. в них было 682 физлица и 271 юрлицо, напоминает агентство «Интерфакс». Список пополнили депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда России, российские журналисты. Против юридических лиц срок санкций продлевается на 1–3 года, против физических – на срок 1–5 лет, а также бессрочно.

Ранее под санкции попадали россияне, «причастные к оккупации Крыма, а также к развязыванию, финансированию и поддержке действующих против властей Украины незаконных вооруженных формирований на Донбассе», среди них были политики, общественные деятели и бизнесмены.