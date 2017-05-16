Порошенко расширил персональные санкции против россиян

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях. Как сообщает «Интерфакс», в новом санкционном списке 1228 граждан, в том числе граждане России, Украины и других стран, и 468 юридических лиц. После последнего обновления списков в октябре 2017 г. в них было 682 физлица и 271 юрлицо, напоминает агентство.

Решение СНБО о расширении санкционных списков было принято 28 апреля 2017 г.

Как сообщает ТАСС, список пополнили депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда России, российские журналисты. Ранее в списки вносились граждане Российской Федерации, «причастные к оккупации Крыма, а также развязыванию, финансированию и поддержке действующих против властей Украины незаконных вооруженных формирований на Донбассе», среди них были политики, общественные деятели и бизнесмены.

В этот же день Порошенко ввел санкции против российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», ресурса «Яндекс», разработчиков антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Web» и компании 1С, специализирующейся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения.