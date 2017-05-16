Украина ввела санкции против «Яндекса» на три года

Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции сроком на три года против российской интернет-компании «Яндекс». Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое одобрил президент страны Петр Порошенко.

В дополнениях к решению СНБО, опубликованных на сайте президента, уточняется, что санкции введены в отношении «Яндекса», отделения которого расположены как в Москве, так и в Киеве. Отмечается, что доступ будет заблокирован ко всем сервисам поисковой системы, кроме главной страницы.

Санкции затронули также социальные сети «В контакте» и «Одноклассники». «Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "В контакте" и "Одноклассники", – говорится в сообщении.

Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Сервис самого Mail.ru будет также недоступен.

Кроме того, ограничительные меры на три года введены против компании «Лаборатория Касперского» и ее киевского отделения, а также компании «Доктор Веб».