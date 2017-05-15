Власти Киева решили отказаться от российской электроники и программного обеспечения

Комиссия по вопросам транспорта, связи и рекламы городского совета Киева одобрила проект запрета на использование программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, которое разработано или произведено в России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Запрет распространится на местные органы исполнительной власти, местного самоуправления и коммунальные предприятия, учреждения и организации», - отметили в пресс-службе.

Дополнительных денежных средств на данную инициативу не потребуется. «Затраты на внедрение программы будут даже меньше, чем ее ежегодное обслуживание», - пояснили в комиссии.

В сентябре 2015 г. правительство Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) запретило использовать программное обеспечение российских разработчиков, в отношении которых были введены санкции. Тогда речь в основном шла о компании «Лаборатория Касперского».