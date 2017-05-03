Минкомсвязи хочет, чтобы госкомпании доплачивали за покупку иностранного ПО

Минкомсвязи выступает за введение компенсационного платежа от госкомпаний, которые закупают зарубежное программное обеспечение при наличии отечественного аналога, сказал министр связи Николай Никифоров. Собранные средства предлагается направить в Фонд развития информационных технологий (ФРИТ).

«Было озвучено предложение, что такой компенсационный платеж должен составлять около 5%. Купил на 100 млн руб. зарубежного ПО, будь добр 5 млн руб. перечислить в Фонд развития ИТ», - сказал Никифоров, подчеркнув, что это предварительное обсуждение. «Считаем, что некая мера стимулирования рублем [закупок российского ПО] обязательно должна быть. Но эти предложения нам предстоит выработать вместе с коллегами из Минэкономразвития и Минфина», - отметил министр.

Сейчас госкомпании законодательно не обязаны закупать продукты из реестра отечественного ПО - такая обязанность есть только у госорганов.

Летом 2016 г. первый вице-премьер Игорь Шувалов направил госпредставителям в советах директоров госкомпаний директиву. Согласно документу, компании должны были провести заседания советов директоров по утверждению положения о переходе на закупки отечественного ПО. Минкомсвязи тоже хотело распространить на госкомпании ограничения на закупку иностранного софта при наличии аналога в реестре. Против этой инициативы выступало Минэкономразвития. В реестре отечественного ПО более 3000 продуктов, работ и услуг.