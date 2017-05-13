Компьютеры РЖД и российских банков подверглись вирусной атаке

ОАО «Российские железные дороги» сообщило о вирусной атаке на свою IT-систему. «На IT-систему РЖД была произведена вирусная атака, вирус в настоящее время локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты», — приводит ТАСС слова представителя компании. На перевозки пассажиров и грузов вирус не повлиял.

Атаке также подверглись многие российские банки. Об этом сообщили в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (FinCert). «FinCert фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано», — сообщили «Интерфаксу» в Центробанке.

О вирусной атаке на компьютеры по всему миру стало известно вечером 12 мая. Устройства оказались заражены программой, которая блокирует их и требует с пользователей $300 (£230) в биткоинах за разблокировку. Речь идет о заражении вирусом, известным как WannaCry. Атаку на свои системы ранее подтвердили Сбербанк, МВД и Минздрав России.