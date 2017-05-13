Сбербанк и Минздрав сообщили о вирусной атаке на свои компьютеры

В Сбербанке сообщили о вирусной атаке на его компьютеры. «Системы информационной безопасности своевременно зафиксировали попытки проникновения в инфраструктуру банка. Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло», — приводит «Интерфакс» слова представителя банка.

Также атаке подверглись компьютеры Министерства здравоохранения России. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Никита Одинцов. «Сообщаю, что Минздрав оперативно отразил начавшиеся атаки и закрыл уязвимости», — написал он в Twitter.

О вирусной атаке на компьютеры по всему миру стало известно вечером 12 мая. Устройства оказались заражены программой, которая блокирует их и требует с пользователей $300 (£230) в биткоинах за разблокировку. Речь идет о заражении вирусом, известным как WannaCry.

В компании Avast, занимающейся разработкой антивирусов, уточнили, что вирус затронул пользователей в 99 странах мира. По данным Avast, по всему миру было зафиксировано 75 000 кибератак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. Наибольшее число зараженных компьютеров отмечено в России, на Украине и в Тайване.