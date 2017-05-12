Россия больше других стран пострадала от атаки вируса WannaCry

Российская «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 45 000 атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру; в наибольшей степени заражению подверглась Россия, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в «Лаборатории Касперского».

«Специалисты "Лаборатории Касперского" проанализировали информацию о заражениях программой-шифровальщиком, получившей название WannaCry, с которыми 12 мая столкнулись компании по всему миру. На данный момент "Лаборатория Касперского" зафиксировала порядка 45 000 попыток атак в 74 странах по всему миру. Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России», - сообщил представитель лаборатории.

По его словам, за расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в размере $600 в криптовалюте Bitcoin.

В настоящее время эксперты лаборатории анализируют образцы вредоносного ПО для установления возможности расшифровки данных, отметил представитель компании.

Он пояснил, что атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010, после чего на зараженную систему устанавливался набор скриптов, используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик.

По его словам, для снижения рисков заражения компаниям рекомендуется установить специальный патч от Microsoft, убедиться в том, что включены защитные решения на всех узлах сети, а также запустить сканирование критических областей в защитном решении.