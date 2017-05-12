Хакеры атаковали сеть британских больниц

Хакеры совершили масштабную атаку на компьютеры Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), сообщает BBC.

Атака коснулась медицинских учреждений в Лондоне, а также английских городах Блэкберн, Ноттингем и графствах Камбрия и Хартфордшир. На экранах компьютеров, на которые было совершено нападение, появились сообщения с требованием заплатить выкуп за доступ к устройству. Из-за атаки хакеров в некоторых больницах выведенными из строя оказались и системы коммуникации.

Из-за атаки некоторые медучреждения предупредили, что будут принимать только экстренных пациентов. В NHS сообщили, что работают над тем, чтобы вернуть доступ к сети.