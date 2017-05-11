Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ об укреплении кибербезопасности, заявил его советник по национальной безопасности Томас Боссерт.

«Президент сегодня подписал указ об усилении кибербезопасности», - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Боссерт подчеркнул, что указ нацелен на то, чтобы усилить киберзащиту федеральных сетей, помочь в защите от хакеров наиболее важных объектов инфраструктуры США, а также добиться от интернет-пользователей соблюдения ряда правил.

Отвечая на вопрос журналиста о том, является ли этот указ реакцией на данные об атаках российских хакерах на США, Боссерт заверил, что это не так.

«Это сделано не в связи с Россией, а для безопасности США», - заявил он, отметив, что США подвергаются кибератакам далеко не только со стороны России.