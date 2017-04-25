Российские хакеры готовятся к атаке на предвыборный штаб Макрона – FT

Хакеры группы APT 28, которых на Западе считают связанными с российским Главным разведывательным управлением (ГРУ), готовят атаку на избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, пишет Financial Times со ссылкой на японскую компанию по кибербезопасности Trend Micro.

По данным компании, российские хакеры используют фишинг в электронной почте и фейковый сайт, похожий на сайт партии Макрона «Вперёд!», чтобы заполучить пароли членов команды политика. Этот же метод, отмечает Trend Micro, применялся для взлома серверов демократической партии США, публикация информации с которых способствовала выигрышу президента-республиканца Дональда Трампа. Куратор кибербезопасности в партии Макрона заявил FT, что с декабря было 10 попыток фишинга, но ни одна из них не удалась.

Москва открыто поддерживает конкурента Макрона, лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен, пишет газета. Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре президентских выборов 7 мая, который почти наверняка выиграет сторонник единой Европы Макрон. Россия неоднократно отвергала всякую причастность к вмешательству в чужие выборы.