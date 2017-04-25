Отец Марин Ле Пен: Марин должна была вести кампанию как Трамп

Лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен следовало брать пример с Дональда Трампа и не так сдержанно вести предвыборную кампанию перед первым туром президентских выборов, считает основатель ее партии Жан-Мари Ле Пен. Как передает Reuters, он дал свою оценку в эфире радиостанции RTL. «На ее месте я бы вел кампанию как Трамп, то есть открыто, агрессивно по отношению ко всем, кто виноват в упадке Франции, будь то левые или правые», - сказал 88-летний политик.

В первом туре Ле Пен установила рекорд для кандидатов в президенты от «Национального фронта», набрав 7,7 млн голосов избирателей, однако не смогла обойти центриста Эммануэля Макрона. Они снова схлестнутся во втором туре 7 мая. 24 апреля, когда стали известны результаты голосования, Марин Ле Пен заявила, что «берет отпуск» и уходит от руководства партией. Она заявила, что ее цель – объединить французов, поднявшись над партийными соображениями, она хочет стать народным кандидатом в президенты и президентом всех французов и предлагает проект надежды, защиты единой, безопасной и независимой Франции.

Марин Ле Пен возглавила ультраправых в 2011 г., когда ее отец сместился на пост почетного председателя партии. В августе 2015 г. отца – основателя «Национального фронта» по инициативе его дочери исключили из партии за противоречивые публичные заявления, которые Марин сочла не соответствующими генеральной линии партии. В последние годы Жан-Мари Ле Пен демонстрировал ксенофобские и антисемитские высказывания, от которых «Национальный фронт» старался дистанцироваться, хотя и не отказался занять 6 млн евро из политического фонда этого политика.

Сам Жан-Мари Ле Пен в 2002 г. сумел пройти во второй тур президентских выборов во Франции, но уступил тогда правому кандидату Жаку Шираку.

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