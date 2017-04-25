Пророссийские хакеры предприняли 160 кибератак на ресурсы штаба Макрона

Связанные с Россией хакеры 160 раз атаковали электронные ресурсы штаба фаворита президентской гонки во Франции, лидера центристского движения «Вперед», экс-министра экономики Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследование японской антивирусной компании Trend Micro. Шеф профильного направления в штабе Макрона, Мунир Мажуби, подтвердил, что попытки вторжения имели место. «Это серьезно, но ничего компрометирующего», - сказал он.

Атаки на ресурсы штаба Макрона приходились на декабрь, сказал Мажуби. Ранее представители кампании отмечали шпионские операции, в которых они винили представителей России, но представили слишком мало доказательств. По свидетельству Trend Micro, одним из примеров кибератак стало создание фальшивого сайта для сбора паролей сотрудников кампании Макрона. Мажуби подтвердил, что фальшивый сайт работал в течение последних нескольких месяцев.

По данным Trend Micro, за атакой на штаб Макрона стоит группа Pawn Storm («пешечный штурм»), которую в Вашингтоне считают рукой российской разведки и прокремлевскими хакерами. Японская компания не этот раз не стала уточнять кто именно стоит за группой. Французские официальные лица также не стали связывать группу с конкретной политической силой.

Москва неоднократно отрицала участие или покровительство хакерским группировкам.

В конце марта президент России Владимир Путин лично заверил кандидата в президенты Франции, лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, прибывшую в Кремль, что Москва не хочет влиять на президентские выборы во Франции, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил.