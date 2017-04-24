Минобороны Дании заявило о «критической ситуации» из-за кибернападений российских хакеров

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредриксен уверен, что группа российских хакеров, та же, что стояла за атаками на серверы Демпартии США, в течение двух лет имела доступ к учетным записям электронной почты некоторых сотрудников министерства. Об этом пишет Berlingske со ссылкой на доклад Центра кибербезопасности Датской службы военной разведки.

Фредриксен считает, что, хотя хакеры и не получили доступа к секретным документам, завладели сведениями, которые могут использовать для шантажа сотрудников, чтобы завербовать их в качестве агентов. Министр называет произошедшее «очень критической ситуацией». Отмечается, что хакеры также могут использовать зараженные учетные записи для отправки новых писем.

Военные Дании уверены, что российская хакерская группа подконтрольна государству. За атакой стояла группа АТР 28, также известная как Fancy Bear, «имеет связи вплоть до президентской администрации Владимира Путина», отмечает издание. «Это не маленькие группы хакеров, делающие это ради собственного удовольствия. Они связаны с разведслужбами и центральными элементами российского режима», - заявил Фредриксен.