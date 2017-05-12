Внутренние сети СКР и МВД могли атаковать хакеры – СМИ

Издание «Медиазона» пишет, что внутреннюю компьютерную систему МВД России поразил вирус. Издание ссылается на «Варламов.ру» и его источники, знакомые с ситуацией. Источник «Медиазоны» в МВД подтвердил факт заражения ведомственных компьютеров. По его данным, речь идет об управлениях в нескольких регионах.

О том, что хакеры атаковали компьютеры, подключенные к внутренним сетям СКР и МВД, сообщает также источник «Газеты.ру» в силовых структурах.

По мнению некоторых пользователей, речь идет о вирусе WCry (также известном как WannaCry или WannaCryptor) – он шифрует файлы пользователя, изменяет их расширение и требует купить специальный расшифровщик за биткоины.

По словам источника «Газеты.ру», за восстановление работы компьютера хакеры требую перевести им сумму, эквивалентную $300 в биткоинах.

По словам представителя МВД, с которым поговорил корреспондент «Ведомостей», в течение дня в сети министерства «проводились технические работы во внутреннем контуре» и с этим могли быть связаны сложности с доступом на сайт.

Ранее в пятницу появилась информация о том, что хакеры совершили масштабную атаку на компьютеры Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Атака коснулась медицинских учреждений в Лондоне, а также английских городах Блэкберн, Ноттингем и графствах Камбрия и Хартфордшир.

Кроме того, сегодня корпоративная сеть испанской телекоммуникационной компании Telefonica также подверглась хакерской атаке, взломщики потребовали выплатить выкуп биткоинами.