Компьютеры в 74 странах мира оказались заражены вирусом-вымогателем

В России пострадали, в том числе, МВД и «Мегафон»

Компьютеры в тысячах мест по всему миру оказались заражены программой, которая блокирует их и требует с пользователей $ 300 (£ 230) в биткоинах за разблокировку. Об этом сообщает BBC со ссылкой на экспертов по безопасности.

Речь идет о заражении вирусом, известным как WannaCry, организаций в 74 странах, включая Великобританию, США, Китай, Россию, Испанию, Италию и Тайвань. На данный момент «Лаборатория Касперского» зафиксировала порядка 45 000 попыток атак, сообщила компания. По данным эксперта в области кибербезопасности из компании Avast Якоба Кроустека, масштаб заражения огромен.

BBC сообщает, что от взлома пострадали Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), несколько испанских компаний - телекоммуникационный гигант Telefonica, энергетическая фирма Iberdrola, поставщик коммунальных услуг Gas Natural, компания доставки FedEx.

Несколько экспертов связали атаку с деятельностью группы, известной как The Shadow Brokers, которая недавно утверждала, что использует хакерские инструменты, украденные у Агентства национальной безопасности США. Патч для уязвимости, который использует этот вирус, был выпущен Microsoft еще в марте, но многие компании и организации, возможно, не установили это обновление.

«Лаборатория Касперского» отмечает, что наибольшее число заражений наблюдается в России.

В частности, как сообщает RNS со ссылкой на основателя Group IB Илью Сачкова, вирус атаковал МВД. Он подчеркнул, что никакой угрозы утечки информации и других опасностей для системы МВД и критически важных систем такой тип вируса не несет. По данным «Медузы», заражены оказались и компьютеры «Мегафона». Со ссылкой на представителя компании ресурс сообщает, что на обслуживание клиентов это не повлияло.

По данным «Лаборотории Касперского», атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security BulletinMS17-010. Затем на зараженную систему устанавливался руткит (программа или набор программ для скрытия следов присутствия злоумышленника или вредоносной программы в системе. – Прим. «Ведомостей»), используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик. На сайте производителя Windows опубликовано сообщение с призывом обновиться, чтобы устранить уязвимость.

Илья Сачков говорит, что подобные заражения происходят регулярно по всему миру. Просто сегодня появилась возможность отслеживать жертв в режиме реального времени. По словам Сачкова, последствия заражения вирусом будут минимальны, если у компании есть резервная копия либо она использует новые технологии обнаружения подобных атак.

Сегодня специалисты Microsoft добавили в обновление Windows обнаружение и защиту от новой вредоносной программы, известной как Ransom:Win32.WannaCrypt, сообщила компания. В марте компания также представила дополнительную защиту от вредоносного ПО подобного характера вместе с обновлением безопасности, которое предотвращает распространение вредоносного ПО по сети. Пользователи бесплатного антивируса и обновленной версии Windows защищены, говорит представитель компании Кристина Давыдова.