Сноуден прокомментировал сообщения об использовании хакерами программы АНБ

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден прокомментировал сообщения СМИ о том, что хакеры для атаки на серверы больниц в Великобритании использовали модифицированную программу АНБ.

«Ого: решение АНБ создать средство атаки против американского программного обеспечения в настоящее время угрожает жизни пациентов в больницах», — написал Сноуден в Twitter.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что хакеры, атаковавшие серверы Национальной службы здравоохранения Великобритании, использовали программу АНБ, скрещенную с вирусом-вымогателем WannaCry.

О вирусной атаке на компьютеры по всему миру стало известно вечером 12 мая. Устройства оказались заражены программой, которая блокирует их и требует с пользователей $300 (£230) в биткоинах за разблокировку.