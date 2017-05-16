В Кремле пока не готовы говорить об ответных санкциях Киеву

В Кремле заявили, что внимательно следят за ситуацией с санкциями Киева, но пока не готовы говорить об ответных санкциях.

Отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле принять ответные санкции в отношении украинских СМИ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «Пока не готов вам сказать. На Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов и пользующихся популярностью в русскоязычном пространстве».

В то же время Песков отметил, что не стоит забывать о принципе взаимности.

В Кремле назвали санкции Украины недружественным и недальновидным шагом, нарушающим права украинцев на получение информации. Песков отметил, что это «очередной шаг в цепи многих шагов, которые нарушают права людей на Украине на получение информации, которые вредят интересам населения Украины».

Президент Украины Петр Порошенко ввел на три года санкции в отношении российской интернет-компании «Яндекс», а также Mail.Ru Group. Санкции затронули также социальные сети «В контакте» и «Одноклассники».

В документе на сайте президента Украины также сообщается об ограничениях на вещание, а также о блокировании активов российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН.

Кроме того, санкции сроком на три года введены против компании «Лаборатория Касперского» и ее киевского отделения, а также компании «Доктор Веб» и «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева», принадлежащего семье министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. В санкционный список также попали компании 1С, ABBYY, «Софтлайн груп», корпорация «Парус» и авиакомпания «Ютэйр». Бухгалтерское ПО «1С» УНИАН называет самым популярным на Украине.