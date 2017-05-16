СНБО Украины поручил правительству, СБУ и Нацбанку продумать механизм блокировки «Яндекса»

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил проработать механизм блокировки запрещенных ныне российских интернет-ресурсов правительству Украины, Службе безопасности Украины и Нацбанку. Это агентству УНИАН сказали в пресс-службе СНБО. Блокировке подлежат, в частности, соцсети «В контакте» и «Одноклассники», сервиссы «Яндекса» и Mail.ru Group, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С. Санкции также затронули телекомпании «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН, производителей антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб», компании ABBYY, «Софтлайн груп», корпорацию «Парус».

В сентябре 2015 г. правительство Украины в соответствии с решением СНБО запретило использовать программное обеспечение российских разработчиков, в отношении которых были введены санкции. Тогда речь в основном шла о компании «Лаборатория Касперского». 16 мая 2017 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, под которые попали интернет-компании и производители софта. Этот указ вводит в силу решения, которые СНБО принял 28 апреля 2017 г.