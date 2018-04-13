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Число новых пользователей мессенджера TamTam выросло в десять раз

За последние несколько часов число новых пользователей мессенджера TamTam выросло в десять раз. Об этом сообщает пресс-служба Mail.ru Group, которой принадлежит мессенджер.

За последние два дня было создано более 40 000 каналов, уточнил представитель компании. По его словам, из сервисов наибольшей популярностью пользуются видеозвонки и передача файлов.

Mail.ru Group запустила TamTam в мае 2017 г. Это мобильное приложение разработано на базе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники».

Сегодня суд постановил заблокировать Telegram на территории России. Мессенджер может быть разблокирован, если исполнит требование ФСБ, передав ключи дешифровки сообщений пользователей. Основатель Telegram неоднократно подчеркивал, что не будет этого делать. По его словам, теперь мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

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