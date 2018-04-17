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Песков выразил надежду на возвращение Telegram в Россию

Кремль выразил надежду на то, что мессенджер Telegram выполнит требования Роскомнадзора и возобновит работу в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В решении [суда] говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия», – напомнил представитель Кремля. Однако сейчас «есть решение суда, которое исполняется», добавил он.

Песков добавил, что оценка эффективности мер против мессенджера не в компетенции Кремля. В то же время пресс-секретарь президента выразил надежду, что блокировка мессенджера Павла Дурова со временем будет технически отрегулирована и перестанет затрагивать сторонние интернет-сервисы.

«Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать из тех, кто не имеет к этой ситуации отношения», – сказал Песков.

Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке Telegram. Соответствующее решение 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. По ходатайству Роскомнадзора суд принял решение о немедленной блокировке мессенджера, то есть до рассмотрения апелляции компании. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что Роскомнадзор заблокировал 9000 собственных IP-адресов мессенджера и около 600 000 IP-адресов компании Amazon, куда мигрировал Telegram.

Ранее Роскомнадзор также направил Apple и Google требование удалить Telegram из магазинов приложений App Store и Google Play. Google отказался от комментариев на эту тему в беседе с «Ведомостями». Apple не ответила на вопрос, планирует ли убирать приложение из своего магазина.