Блокировка Telegram срикошетила в Viber

Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор в понедельник, 16 апреля, начал блокировать доступ к мессенджеру Telegram. Но массированная блокировка коснулась и мессенджера Viber – некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber, сообщила «Ведомостям» представитель мессенджера. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon, объяснила она. Инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно вернуть доступ к сервису.

Несмотря на то что Роскомнадзор блокирует Telegram с утра понедельника, к вечеру мессенджер был доступен у большинства операторов. Хотя на сетях некоторых операторов – с перебоями, фиксировали корреспонденты «Ведомостей» на своих гаджетах. И Роскомнадзор перешел к масштабным блокировкам. Сперва Telegram использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, рассказал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, ведомство отправило их на блокировку. Потом мессенджер перешел на подсети Amazon – это около 600 000 IР, и они также отправлены на блокировку. Вечером 16 апреля, на момент публикации, Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (их около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время, продолжает Жаров. К исходу суток это даст результат, ожидает Жаров.

Блокировка Роскомнадзором серверов Amazon может привести к временным перебоям в работе огромного количества сервисов, говорил ранее «Ведомостям» директор по облачным сервисам копании «Битрикс24» Александр Демидов. На сбои из-за масштабной блокировки IP-адресов также пожаловались представители онлайн-школы по изучению английского языка SkyEng. Блокировка Роскомнадзора мессенджера случайно задела часть серверов платформы, в результате чего некоторые пользователи не могли начать урок на ней, сообщила компания на своей странице в Facebook.

При этом мессенджер Telegram по состоянию на 23.10 мск продолжал работать без дополнительных средств обхода блокировки у части пользователей мобильных операторов, убедились корреспонденты «Ведомостей».