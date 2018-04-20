C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

instagram.com/durov

С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму.

В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп.

Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.

Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.

6/7