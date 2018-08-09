Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ

Татьяна Флегонтова / ТАСС

Коллегия Верховного суда отклонила апелляционную жалобу Telegram на решение суда по спору с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Компания Павла Дурова пыталась обжаловать решение суда, ранее признавшего законным требование спецслужбы передать ей ключи шифрования сообщений в мессенджере.

«Решение Верховного суда от 20 марта 2018 г. оставить без изменений», — говорится в решении апелляционной коллегии суда по административным делам. Теперь прежнее решение Верховного суда официально вступило в силу, хотя приказ ФСБ действовал с момента издания. На время судебного разбирательства его действие не приостанавливалось.

Юристы мессенджера утверждали, что документ ФСБ был принят неуполномоченным органом с превышением полномочий. Кроме того, по мнению представителей Telegram, он вводит внесудебный способ получения контроля за перепиской пользователей. Такая ситуация, как считают адвокаты мессенджера, «угрожает безопасности граждан».

Представители спецслужбы, в свою очередь, заверяли, что ключи для расшифровки сообщений необходимы ей для того, чтобы «обеспечивать безопасность». Представитель ФСБ заявляла в ходе заседаний, что спецслужба запрашивала у Telegram такую информацию по отдельным пользователям, но получила отказ.

Верховный суд России отказал Telegram в иске к спецслужбе из-за этого приказа в марте. Соответствующий документ ФСБ издала 19 июля 2016 г.

Позже Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с требованием немедленно заблокировать мессенджер в России из-за его отказа выполнять требования ФСБ. С 16 апреля по решению суда ведомство начало блокировать доступ к Telegram. В июле аналитическая компания Mediascope сообщила, что мессенджером в июне в среднем в день пользовались 2,9 млн человек, проживающих в крупных городах страны. Это на 22% меньше, чем в мае этого года, указывала компания.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось