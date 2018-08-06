Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4624 от 06.08.2018 под заголовком: Прокуроры ни при чем

Во время охоты на Telegram Роскомнадзор превысил свои полномочия

Это следует из документа Генпрокуратуры, представленного в Таганский суд
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Генпрокуратура не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером Telegram, Роскомнадзор действовал по собственной инициативе, следует из возражений надзорного ведомства на административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, который сейчас рассматривает Таганский суд Москвы. Заявитель, который владеет сайтом posterslegends.com, требует признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту.

По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам, это произошло на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля. Но, как уточняется в поступившем в суд документе (он подписан прокурором управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму А. Тимошиным), в данном требовании не говорилось о блокировке IP-адреса истца. В требовании 27-31-2018 шла речь об ограничении доступа к семи аккаунтам мессенджера, пропагандирующим деятельность ряда запрещенных в России организаций на территории Сирии, а также к четырем сервисам, позволяющим обходить блокировки. В требовании также содержалось условие, что в случае копирования этих материалов на других ресурсах необходимо принимать меры по ограничению доступа и к ним. Поэтому Генпрокуратура считает, что не может быть ответчиком по данному иску.

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