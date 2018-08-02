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ЕСПЧ рассмотрит жалобу на блокировку Telegram в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу журналиста Александра Плющева на блокировку Telegram. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Павел Чиков, руководитель правозащитной организации «Агора», которая представляет интересы мессенджера.

Суд начнет рассматривать жалобу «как только представится возможность», говорится в уведомлении ЕСПЧ. Там же уточняется, что заявителя уведомят о любом решении.

Журналисты Александр Плющев и Олег Кашин обратились в ЕСПЧ по поводу грозящей Telegram блокировки еще в начале апреля. Они утверждали в своем обращении к суду, что существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное Конвенцией о защите прав человека. Они посчитали, что также имело место нарушение права на свободу выражения мнения: профессиональной деятельности журналистов равным образом угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов, так и возможная блокировка этих сервисов из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования.

Суд постановил начать блокировку Telegram на территории России 16 апреля. Роскомнадзор начал исполнять это решение. Тем не менее мессенджер продолжает работать у многих российских пользователей.

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