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У Telegram летом стало меньше пользователей

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Мессенджером Telegram в июне в среднем в день пользовались 2,9 млн человек, проживающих в крупных городах, подсчитала аналитическая компания Mediascope (данные по жителям в возрасте 12-64 лет в городах России с населением более 100 000 человек). Это на 22% меньше, чем в мае этого года. Впрочем, летом использование многих интернет-сервисов снижается.

Mediascope публикует данные по аудитории мобильных приложений лишь с осени 2017 г., поэтому сравнить аудиторию Telegram в июне этого года и в июне прошлого года невозможно.

Самая большая аудитория в России у этого мессенджера была в апреле (3,7 млн человек), следует из данных Mediascope. Тогда Верховный суд признал законным приказ ФСБ о необходимости передачи ключей шифрования мессенджерами. Блокировка Telegram, который отказывался это делать, стала практически неизбежной. Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Однако у многих российских пользователей Telegram продолжает работать. Обходить блокировку мессенджеру удается, постоянно меняя ip-адреса.

Бизнес
Новости

Россия получила право принять Мировой энергетический конгресс

Ведомости
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Россия получила право принять XXV Мировой энергетический конгресс – он пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 15 июня 2022 г., сообщило Министерство энергетики России. Представители национальных комитетов стран – членов Мирового энергетического совета («МирЭС») отдали предпочтение российской заявке перед заявками США и Португалии.

«Мировой энергетический совет – одна из наиболее авторитетных дискуссионных площадок по вопросам развития энергетики на протяжении 95 лет, – заявил министр энергетики России Александр Новак. – В сессиях конгресса, в работе технических комитетов и рабочих групп «МирЭСа» постоянно участвуют лучшие специалисты-энергетики из крупных российских компаний, обеспечивающих энергией целые континенты: ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ГК «Росатом» и многих других».

«МирЭС» объединяет более 90 стран, его штаб-квартира находится в Лондоне. В 2013 г. Мировой энергетический конгресс прошел в Тэгу (Южная Корея), в 2016 г. – в Стамбуле (Турция). В 2019 г. он состоится в Абу-Даби (ОАЭ).

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Бизнес
Новости

«Шереметьево» назвал сроки открытия нового терминала

Ведомости
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«Шереметьево» откроет терминал С1 в конце 2019 – начале 2020 г. Об этом рассказал директор дирекции по авиационной коммерческой деятельности аэропорта Владимир Хижняк, передает ТАСС.

Пропускная способность нового терминала – более 20 млн пассажиров в год (4000 пассажиров в час), а площадь – 114 600 кв. м, напомнил Хижняк.

С1 появится на месте старого терминала С, который демонтировали. Его пропускная способность была 6 млн человек. На этот проект «Шереметьево» потратит 19,9 млрд руб.

Весной 2018 г. «Шереметьево» открыл новый терминал B. Его построили для обслуживания внутрироссийских рейсов. В этом терминале теперь базируется «Аэрофлот».

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

Финансы
Новости

ЦБ выпустит памятные монеты с героями мультфильма «Ну, погоди!»

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Центробанк выпускает памятные монеты, на которых изображены герои мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

На одной стороне монеты изображены главные герои мультфильма – заяц и волк, а на другой – российский герб, а также указан номинал монеты. В этой серии будет несколько видов монет: серебряные номиналом 3 руб., а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в цветном и обычном исполнении.

Первая серия «Ну, погоди!» вышла в 1969 г. Ее снял Геннадий Сокольский, который также участвовал в создании мультфильмов «Винни-Пух», «Умка ищет друга», «Дед Мороз и лето» и др.

ЦБ не первый раз выпускает монеты с изображением героев мультфильмов. В конце 2017 г. в обращении появились памятные монеты с Винни-Пухом.

Самые любимые мультфильмы россиян

Политика
Новости

СКР завершил расследование по делу «Зимней вишни» в отношении 7 обвиняемых

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Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о гибели 60 человек при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в отношении семи обвиняемых. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В зависимости от роли каждого им вменяется нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность (ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 293 УК РФ)», - уточнила Петренко. В ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

В сообщении на сайте СКР уточняется, что генеральный и технический директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также гендиректор юрлица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.

Охранник «Центра защиты» Сергей Антюшин не оповестил о возникшем пожаре посетителей торгового центра, полагают следователи. «Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО "Системный интегратор" Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности», - говорится в сообщении. Еще один фигурант дела - начальник караула пожарной части №2 «1 отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин - обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из ТЦ.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Огонь распространился с верхнего этажа, где были кинозалы и где в выходной день отдыхали дети. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Как сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»

Политика
Новости

Мосгоризбирком зарегистрировал Балакина кандидатом в мэры Москвы

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Мосгоризбирком, исполняя решение Мосгорсуда, зарегистрировал экс-владельца девелопера СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы, сообщил корреспондент «Интерфакса».

Таким образом, в выборах 9 сентября будут участвовать пять человек: Балакин (партия «Союз горожан»), действующий мэр Сергей Собянин (самовыдвиженец), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Илья Свиридов («Справедливая Россия»). Собянин отказался от предвыборных дебатов, как и перед предыдущими выборами мэра Москвы в 2013 г.

12 июля Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации, так как он недобрал одной подписи муниципальных депутатов до минимума в 110. Всего кандидат подал 112 подписей, но три депутата позже попросили признать их подписи недействительными по семейным обстоятельствам. 

Балакин обжаловал это решение в Мосгорсуде, который обязал Мосгоризбирком зарегистрировать его кандидатом в мэры. В суде прокурор напомнила, что личные обстоятельства или смена политических взглядов не могут быть причиной для признания подписей недостоверными, таким образом, это следует считать отзывом подписей. А отзыв подписей запрещен федеральным законодательством. Столичный избирком не обжаловал решение суда, и сегодня оно вступило в законную силу.

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Бизнес
Новости

У Avon в России и Восточной Европе сменится гендиректор

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Анна Ярвиц займет должность гендиректора Avon в России и Восточной Европе с 21 августа. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ведомостей»).

До этого Ярвиц была гендиректором фармацевтической компании Teva в России. Кроме того, в разное время она работала в других фармацевтических компаниях – Sanofi и Ratiopharm. У Ярвиц есть степень кандидата медицинских наук по дерматологии Уральского государственного медицинского института.

Предыдущий гендиректор Avon в России и Восточной Европе Елена Старкова решила уйти из компании, чтобы «использовать новые возможности для карьеры», говорится в сообщении компании. Старкова работала в Avon 22 года.

В феврале глобальный бизнес Avon впервые с 1999 г. возглавил мужчина – Ян Зейдервельд. До этого он 30 лет работал в Unilever.

Avon работает на рынке прямых продаж, но число представителей компании сокращается уже несколько лет. По итогам I квартала 2018 г. компания увеличила выручку на 5% до $1,4 млрд, при этом получив убыток в $21 млн. Результаты были неудовлетворительными и не отображают основной потенциал бизнеса, заявил гендиректор компании.

Восемь необычных экономических индикаторов

Финансы
Новости

Белоруссия договорилась с банками о выпуске рублевых облигаций в России

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Минфин Белоруссии заключил соглашение с банками о размещении на российском рынке гособлигаций в рублях, сообщает ведомство. Организаторами выпуска станут российские Газпромбанк, Совкомбанк и «ФК Открытие», соорганизатором размещения выступит Евразийский банк развития (ЕАБР).

Белорусские бонды будут выпущены в 2018–2020 гг. на площадке Московской биржи. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами, указывает белорусский минфин.

Замминистра финансов Белоруссии Максим Ермолович отмечал, что сумма размещения «определится рынком, но она небольшая», минимум – $100 млн в рублевом эквиваленте в год. Он уточнял, что бонды будут долгосрочными, срок обращения составит не менее трех лет.

«Облигации рассчитаны на широкий круг российских инвесторов, – объясняет зампред правления ЕАБР Андрей Крайний. – Встречи с инвесторами при необходимости будут проводиться непосредственно перед размещением. Мы рассчитываем на хороший спрос на долг Белоруссии со стороны рынка». Для ЕАБР это первый опыт организации размещения облигаций суверена. Крайний отметил, что сам факт размещения бумаг Белоруссии в России говорит о мощных интеграционных процессах в ЕАЭС.

Зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов ранее говорил, что размещение бондов может состояться осенью.

В сообщении минфина Белоруссии отмечается, что выход на российский рынок запланирован в рамках работы по диверсификации базы инвесторов и инструментов заимствования. Белоруссия привлекает заем для решения текущих бюджетных проблем, объясняет директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель: резерв внутренних заимствований, по-видимому, уже исчерпан либо заканчивается, поэтому страна активно ищет внешние источники финансирования бюджетного дефицита. В конце 2017 г. МВФ не предоставил Белоруссии очередной кредит на $3 млрд, напоминает Кнобель.

В 2010 г. Белоруссия разместила в России двухлетние облигации на 7 млрд руб. по ставке 8,7% годовых. Тогда организаторами выпуска стали Альфа-банк, Газпромбанк и Сбербанк.

Финансы
Новости

Суд заочно арестовал бывшего совладельца Интрастбанка

Ведомости
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Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест экс-председателя совета директоров обанкротившегося АКБ «Интрастбанка» Олега Тарасова, сообщает «РИА Новости» из зала суда. Тарасов заочно арестован на два месяца. После заседания адвокаты обвиняемого заявили, что будут обжаловать решение в Мосгорсуде.

По данным следствия, Тарасов причастен к растрате имущества банка и мошенничеству, связанному с неисполнением обязательств по возмещению акций, отмечает «Интерфакс». Ущерб от преступлений составил более 900 млн руб.

Ранее следователи предъявили обвинение бывшему и. о. председателя правления АКБ «Интрастбанка» Борису Епифанову по ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160 УК (злоупотребление полномочиями, растрата). В ходе расследования также было возбуждено дело в отношении бывшего гендиректора «дочки» «Газпрома» - АО «ДРАГА» - Александра Караваева. Следственный комитет заявлял, что Караваев, используя свое служебное положение, с марта 2013 по сентябрь 2014 г. совершил растрату более 223 млн руб. из вверенных ему средств «ДРАГА» в пользу бенефициаров Интрастбанка, которые приходились ему близкими родственниками. Караваев был арестован.

ЦБ отозвал у Интрастбанка лицензию еще в 2014 г. Такое решение было принято в связи с тем, что банк оказался не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, объяснял ЦБ. На тот момент банк занимал 247-е место в российской банковской системе.

Недвижимость
Новости

Смольный потребовал 2,9 млрд рублей с подрядчика петербургского стадиона

Ведомости
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Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал четыре иска о взыскании с компании «Метрострой», подрядчика достройки стадиона на Крестовском острове, в общей сложности 2,87 млрд руб., следует из картотеки петербургского арбитражного суда.

Иски связаны с несвоевременной сдачей «Метростроем» госконтракта на завершение строительства стадиона «Санкт-Петербург», пояснили «РИА Новости» в комитете. Сумма исков складывается из размера непогашенных авансов по четырем заключенным контрактам и процентов.

«Метрострой» был выбран новым подрядчиком завершения строительства стадиона после того, как в июле 2016 г. администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Трансстроем» из-за нарушения сроков работ. Последнему выставили требования по возврату авансов на 3,6 млрд руб.

Общая стоимость контрактов с «Метростроем» на завершение стройки и комплексное благоустройство территории вокруг стадиона составила 7,8 млрд руб.

Российские стадионы готовы принять чемпионат мира по футболу

Технологии
Новости

Mail.ru прекратила поддержку собственного браузера «Амиго»

Ведомости
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Интернет-холдинг Mail.ru Group объявил, что прекращает разработку, продвижение и поддержку запущенного в 2012 г. собственного браузера «Амиго». Компания объяснила решение «рядом неверных шагов» при продвижении браузера.

«Для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными: для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре. Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда «Амиго», – говорится в пресс-релизе.

Mail.ru Group не исключает, что продолжит работу в сегменте браузеров, но изменит формат их продвижения. Особенностью «Амиго» является специальная панель для входа в соцсети «Одноклассники», «В контакте», «Мой мир» и Facebook, а также интегрированный почтовый клиент Mail.ru. В качестве поиска по умолчанию в «Амиго» установлен поисковик Mail.ru.

Компания не раскрывала сумму, вложенную в проект «Амиго». «Прекращение поддержки не повлияет на работу пользователей существующих версий «Амиго»: они смогут использовать браузер и дальше», – говорится в сообщении компании.

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Технологии
Новости

ВТБ начнет взыскивать долги с помощью робота-коллектора

Ведомости
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Банк ВТБ с 1 сентября начнет использовать роботов-коллекторов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников, передает корреспондент «Ведомостей».

«Сейчас робот-коллектор работает в пилотном режиме. С 1 сентября запускаем его в промышленную эксплуатацию. Эта технология будет использоваться для ранних стадий просрочки», - рассказал Печатников. Он добавил, что результаты работы робота-коллектора в ходе тестов оказались лучше, чем результаты группы операторов. Кроме того, он обходится дешевле, чем содержание сотрудников.

По его словам, преимущества робота в том, что тот не подвержен эмоциональным потрясениям, влияющим на качество работы, а также не нарушает действующего законодательства. «Он заточен на простые диалоги, когда нужно на ранних стадиях просрочки предупредить клиента о задолженности и получить обещание о внесении платежа», - объяснил Печатников.

Ранее президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что кредитная организация планирует открыть в Москве первый офис без сотрудников.

Ранее роботов-ассистентов в нескольких московских отделениях внедрил Сбербанк. Роботы российской компании Promobot помогают собирать с клиентов банка отзывы и управлять электронной очередью. В феврале Сбербанк также внедрил технологию голосового помощника-робота в контакт-центре для корпоративных клиентов.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

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