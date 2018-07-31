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У Telegram летом стало меньше пользователей

Мессенджером Telegram в июне в среднем в день пользовались 2,9 млн человек, проживающих в крупных городах, подсчитала аналитическая компания Mediascope (данные по жителям в возрасте 12-64 лет в городах России с населением более 100 000 человек). Это на 22% меньше, чем в мае этого года. Впрочем, летом использование многих интернет-сервисов снижается.

Mediascope публикует данные по аудитории мобильных приложений лишь с осени 2017 г., поэтому сравнить аудиторию Telegram в июне этого года и в июне прошлого года невозможно.

Самая большая аудитория в России у этого мессенджера была в апреле (3,7 млн человек), следует из данных Mediascope. Тогда Верховный суд признал законным приказ ФСБ о необходимости передачи ключей шифрования мессенджерами. Блокировка Telegram, который отказывался это делать, стала практически неизбежной. Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Однако у многих российских пользователей Telegram продолжает работать. Обходить блокировку мессенджеру удается, постоянно меняя ip-адреса.