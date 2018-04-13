В России начали блокировать доступ к Telegram

Антон Ваганов / ТАСС

Роскомнадзор потребовал от операторов связи начать блокировать доступ к мессенджеру Telegram в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Роскомнадзор пишет, что получил решение Таганского районного суда об ограничении доступа к мессенджеру на территории России. «В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», - сказано в сообщении.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил «Интерфаксу», что процесс блокировки может занять несколько часов. «Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», - пояснил собеседник агентства.

По состоянию на 12.15 МСК пользователи пока не жалуются на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные Outage.Report и Downdetector. Однако у двух сотрудников «Ведомостей», которые пользуются услугами «Мегафона», мессенджер уже не работает.

13 апреля Таганский суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера. Суд пояснял, что это решение может быть отменено, если мессенджер исполнит требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) и передаст ей ключи дешифровки сообщений пользователей.

Позже представитель суда пояснила, что сведения, передаваемые через мессенджер, могут угрожать безопасности государства и его граждан. «Ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке было удовлетворено, поскольку информация, распространяемая в нарушение закона мессенджером, может быть, в том числе, использована для совершения противоправной деятельности, угрожать безопасности государства и граждан», - говорила представитель суда.

Адвокаты Telegram обещали обжаловать вердикт в Мосгорсуде. На это у них есть месяц. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий пользователей. Дуров отмечал, что не гарантирует доступность сервиса без использования VPN. Он подчеркивал, что конфиденциальность «не продается».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал не сравнивать запрет Telegram с блокировкой российских соцсетей властями Украины. Он подчеркивал, что мессенджер мог «выйти на консенсус» с Роскомнадзором, выполнив требования российского законодательства. Песков признавался, что не знает, какой мессенджер выберет Кремль после блокировки Telegram, а «возможные варианты "по пальцам руки можно пересчитать"».

Аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии составила в марте 12,4 млн человек, свидетельствуют подсчеты Mediascope. По оценкам сервиса Combot, число пользователей мессенджера в стране в прошлом месяце приблизилось к 15 млн.