Роскомнадзор готовится к блокировке Telegram

Замок на Telegram может оказаться просто украшением Евгений Разумный / Ведомости

Судье Таганского суда Юлии Смолиной потребовалось 20 минут, чтобы удовлетворить ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Пока сервис доступен. «Представляете, идут боевые действия и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?» Ну, в ближайшее время. Когда нападу – не скажу», – отвечал на вопрос о начале блокировок руководитель Роскомнадзора Александр Жаров (цитата по ТАСС).

Непростая процедура

Telegram блокируется по ст. 15.4 закона «Об информации и информационных технологиях», которая ограничивает доступ к ресурсам организаторов распространения информации, если те не исполняют закон – например, не делятся с правоохранителями сведениями, необходимыми для декодирования сообщений пользователей.

Telegram шумно вступал в реестр организаторов распространения информации в июне 2017 г.: с публичной перебранкой Жарова с основателем мессенджера Павлом Дуровым. В реестр Telegram попал (необходимые данные «не секрет и доступны любому в открытых источниках», писал Дуров), но делиться данными пользователей отказался.

ФСБ требовала от Telegram расшифровать переписку пользователей. Еще 14 апреля 2017 г. (в документе Дурова значится 14 июля 2017 г.) ФСБ запросила у Telegram информацию для декодирования сообщений, говорится в решении Таганского суда. Исполнить запрос надо было до 19 июля. Это требование не было выполнено, и ФСБ пригласила сотрудника Telegram подписать протокол об административном правонарушении; сотрудник не явился, говорится в документе, который публиковал Дуров. Telegram получил штраф в 800 000 руб., а ФСБ обратилась в Роскомнадзор, который и отправился в суд за блокировкой мессенджера.

Юристы Telegram намерены обжаловать решение Таганского суда. А пока веб-сервис Telegram (web.telegram.org) включен в реестр Роскомнадзора решением Таганского суда с формулировкой «доступ не ограничивается», а произошло это еще 11 апреля. Почему 11 апреля, представитель Роскомнадзора не объяснил и предупредил, что информация не соответствует действительности, но какая – не расшифровал.

Внесение в реестр Telegram не означает немедленной блокировки ресурса. В процедуре ограничения доступа указано, что Роскомнадзор может внести в реестр запрещенных сайтов адреса ресурсов, но команда блокировать будет отдана, когда будут соблюдены формальности. Они описаны в постановлении правительства. В течение дня после вступления в силу решения суда Роскомнадзор должен уведомить хостера Telegram о необходимости ограничить доступ к его сервисам. Если в срок, указанный в уведомлении, хостер не уложится, Роскомнадзор начет блокировку. «Мы действительно направляем уведомление хостеру (формальная юридически значимая процедура), технически готовимся (нюансы не расскажу, это как слить карту наступления в паблик) и через непродолжительное время приступаем к технической реализации решения суда», – объяснил Жаров «Ведомостям».

Слово инженерам

Физически доступ к сервисам блокируют операторы связи. Они автоматически выгружают данные о сайтах, подлежащих блокировке, из реестра Роскомнадзора. Операторы должны будут заблокировать эти адреса, описывает стандартную процедуру блокировки сотрудник одного из операторов. После того как Роскомнадзор даст команду блокировать мессенджер, у операторов будет 24 часа, в течение которых они должны ограничить доступ к указанным сервисам, говорит собеседник «Ведомостей». Это максимальный срок, за который новые адреса и URL из реестра должны быть загружены в оборудование оператора. Скорость блокировки зависит от того, с какой частотой оператор обновляет у себя информацию о заблокированных ресурсах, сообщает он.

Внести в реестр несколько доменов совершенно точно недостаточно для эффективной блокировки, уверен исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев: это затруднит работу сервиса, но не смертельно. Для эффективной блокировки нужно внести в реестр массу IP-адресов. Но в Китае Telegram заблокирован, а пользоваться им вполне можно с помощью сервисов VPN, знает эксперт.

Накануне заседания суда перспектива блокировки Telegram вызвала резкий рост спроса на VPN и установку прокси-серверов (они позволяют подменить местоположение пользователя на другую страну и тем самым обойти ограничения на доступ к сайтам и сервисам): пользователи стали осваивать технические методы обхода запрета, отмечают опрошенные «Ведомостями» разработчики. Число установок бота для Telegram Socks5 Bot в России раньше достигало 2000 в день, но из-за угрозы блокировки Telegram резко выросло, рассказывал «Ведомостям» основатель сервиса комьюнити-аналитики Combot Федор Скуратов. В четверг, 12 апреля, бот поставили более 67 000 пользователей, в пятницу – около 500 000 и за выходные еще около 120 000, а всего число пользователей из России достигло 900 000, рассказывает Скуратов. По данным MediaScope, к марту 2018 г. аудитория Telegram в России выросла до 12,4 млн человек.

Обнадежил пользователей и Дуров. В пятницу он заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей, но не гарантировал доступность сервиса без VPN. Также Дуров предупредил, что в первые часы после начала блокировки мессенджера Роскомнадзором сторонние VPN или прокси-серверы могут быть перегружены и работать медленно.

Представители «Мегафона», МТС, «Вымпелкома» (бренд «Билайн») отказались от комментариев о блокировке Telegram.