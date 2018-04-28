Технологии / Интернет и digital

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Не все верят в возможность полной блокировки, но многие желают Роскомнадзору удачи
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