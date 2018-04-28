Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Евгений Разумный / Ведомости

Руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха... Вообще, если делаешь – надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом»

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