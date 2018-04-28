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Интернет-омбудсмен признал невозможность блокировки Telegram

Борьба с Telegram будет продолжаться вечно, «потому что Telegram – это не сайт, это приложение». Об этом интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил РИА Новости.

«И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — пояснил собеседник агентства.

Интернет-омбудсмен добавил, что что действующий механизм блокировок неэффективен. Мариничев предложил бороться с создателями нелегального контента, а не с сервисом.

Он добавил, что Telegram все равно продолжит обновлять свое программное обеспечение и с его помощью обходить блокировки. В то же врем, по мнению Мариничева, включение в список запрещенных ресурсов сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы. Такое решение суд принял из-за отказа мессенджера Павла Дурова передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования. Дуров, в свою очередь, пояснял, что это невозможно сделать технически. После этого ведомство начало блокировать IP-адреса, с помощью которых мессенджер мог бы обходить блокировки. Это затронуло работу сторонних сервисов, мессенджер Дурова продолжает работать.

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