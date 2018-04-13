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Замминистра связи не видит проблем в блокировке Telegram

Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин заявил о том, что блокировка приложения Telegram не приведет к негативным последствиям для пользователей, передает «Интерфакс».

По его словам, часть пользователей «спокойно перекочует в другие сервисы», а те, кто захотят продолжить пользоваться приложением, «знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку». Минкомсвязи не видит каких-либо осложнений в связи с блокировкой Telegram.

«Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам», - так Волин ответил на вопрос о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку.

«У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал», — сказал Волин «РИА «Новости».

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

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