«Яндекс» назвал опасными для всего рунета попытки заблокировать Telegram

Максим Стулов / Ведомости

Интернет-компания «Яндекс» считает попытки Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России «опасными» для всего рунета. Об этом заявил директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков, передает «Интерфакс».

«Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений Роскомнадзора», - рассказал представитель «Яндекса».

Манджиков напомнил, что попытки заблокировать Telegram затронули не только мессенджер. «Пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной», - заявил он. По мнению представителя компании, российский рынок способен развиваться лишь в условиях открытой конкуренции.

«Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», - заключил директор по связям с общественностью «Яндекса».

На попадание в реестр отреагировал и управляющий директор соцсети «В контакте» (принадлежит Mai.ru Group) Андрей Рогозов. Он обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета. По словам Рогозова, передача ключей для расшифровки сообщений пользователей, чего требует Федеральная служба безопасности (ФСБ) от Telegram, «невозможна по определению».

Роскомнадзор 27 апреля внес в реестр запрещенных ресурсов IP-адреса «Яндекса», «В контакте», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet. Позже эти адреса из реестра исключили.

Роскомнадзор, в свою очередь, объяснил попадание в реестр IP-адресов социальных сетей «технологическими особенностями работы системы». «Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», - отмечали в ведомстве.

Блокировки IP-адресов различных российских и зарубежных интернет-компаний начались после того, как 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram Павла Дурова на территории России. Причиной такого решения стал отказ мессенджера передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписки пользователей. Разработчики приложения начали использовать сторонние IP-адреса, которые, в свою очередь, пытается блокировать Роскомнадзор. Под удар попали, в частности, IP-адреса Amazon, Google, Microsoft, Evernote и Viber.

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