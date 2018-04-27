«Яндекс» назвал опасными для всего рунета попытки заблокировать Telegram
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Интернет-компания «Яндекс» считает попытки Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России «опасными» для всего рунета. Об этом заявил директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков, передает «Интерфакс».
«Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений Роскомнадзора», - рассказал представитель «Яндекса».
Манджиков напомнил, что попытки заблокировать Telegram затронули не только мессенджер. «Пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной», - заявил он. По мнению представителя компании, российский рынок способен развиваться лишь в условиях открытой конкуренции.
«Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», - заключил директор по связям с общественностью «Яндекса».
На попадание в реестр отреагировал и управляющий директор соцсети «В контакте» (принадлежит Mai.ru Group) Андрей Рогозов. Он обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета. По словам Рогозова, передача ключей для расшифровки сообщений пользователей, чего требует Федеральная служба безопасности (ФСБ) от Telegram, «невозможна по определению».
Роскомнадзор 27 апреля внес в реестр запрещенных ресурсов IP-адреса «Яндекса», «В контакте», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet. Позже эти адреса из реестра исключили.
Роскомнадзор, в свою очередь, объяснил попадание в реестр IP-адресов социальных сетей «технологическими особенностями работы системы». «Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», - отмечали в ведомстве.
Блокировки IP-адресов различных российских и зарубежных интернет-компаний начались после того, как 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram Павла Дурова на территории России. Причиной такого решения стал отказ мессенджера передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписки пользователей. Разработчики приложения начали использовать сторонние IP-адреса, которые, в свою очередь, пытается блокировать Роскомнадзор. Под удар попали, в частности, IP-адреса Amazon, Google, Microsoft, Evernote и Viber.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
В 2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп».
Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы.
Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине.
Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров.
Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски.
Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину.
Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск.
Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram.
Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram).
Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб.
Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп.
Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.
Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно.
Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.
Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.