Как устроен великий китайский фаейрвол
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Чистый воздух и свободный интернет – такие первые впечатления обычно складывались у китайцев, впервые приехавших в Москву. Воздух в российской столице действительно по сравнению с многими китайскими городами просто прекрасен. Да и китайский файервол еще несколько лет назад для большинства россиян казался чем-то диковинным, если не сказать диким. Однако теперь ситуация меняется, и сейчас, как никогда, полезно посмотреть на китайский опыт, чтобы понять, до чего может раскрутиться маховик интернет-цензуры.
Блокировку Telegram многие российские СМИ называют беспрецедентной по своим масштабам: за первые дни в реестре Роскомнадзора появилось более 18 млн заблокированных IP-адресов. Происходит это потому, что мессенджер использует в своей работе глобальные платформы облачного хостинга Google Cloud Platform и Amazon Web Services. Это позволяет мессенджеру все время менять IP-адреса, а Роскомнадзор, соответственно, последовательно их блокирует.
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